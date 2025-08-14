แบงก์รัฐ-แบงก์พาณิชย์ทยอยปรับลดอัตราดอกเบี้ยตามมติ กนง.

ตามที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2568 ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% จาก 1.75% เป็น 1.50% ต่อปี โดยให้มีผลทันที เพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มเศรษฐกิจปัจจุบัน ธนาคารต่างๆ ทั้งแบงก์รัฐ และแบงก์พาณิชย์ ทยอยปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MRR MLR และ MOR ตามมติ กนง.
โดยธนาคารกรุงไทย ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 0.25% เพื่อช่วยลูกค้าทุกกลุ่มเร่งปรับตัว ภายใต้ข้อจำกัดจากปัญหาเชิงโครงสร้างที่ยังต้องใช้เวลาในการแก้ไข ลดภาระทางการเงินของประชาชน โดยเฉพาะครัวเรือนกลุ่มเปราะบาง ผู้ประกอบอาชีพอิสระ และ SME ประคองธุรกิจ และลูกค้า ประชาชนให้เดินหน้าต่อไปได้ ดังนี้
- อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) ปรับลดลงจากปัจจุบัน เป็น 6.620 % ต่อปี
- อัตราดอกเบี้ยเงินลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (MLR) ปรับลดลงจากปัจจุบัน เป็น 6.500 % ต่อปี
- อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) ปรับลดลงจากปัจจุบัน เป็น 7.045 % ต่อปี
โดยมีผลในวันที่ 15 สิงหาคม 2568 ขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินฝากยังไม่เปลี่ยนแปลง
ธนาคารออมสิน ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท มีผลตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2568 เป็นต้นไป ดังนี้
- อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำสำหรับลูกค้ารายย่อย (MRR) ลดเหลือ 6.295% ต่อปี
- อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำสำหรับลูกค้าสินเชื่อรายใหญ่ (MLR) ลดเหลือ 6.325% ต่อปี
- อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำสำหรับลูกค้าใช้วงเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) ลดเหลือ 6.095% ต่อปี
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) 0.25% ต่อปี จากปัจจุบัน 6.495% ต่อปี เป็น 6.245% ต่อปี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2568 เป็นต้นไป
ขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (MLR) อยู่ที่ 6.100% ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) อยู่ที่ 6.000% ต่อปี
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ สูงสุด 0.25% มีผลตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2568 เป็นต้นไป ดังนี้
- อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำสำหรับลูกค้าใช้วงเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) คงเหลือ 6.375%
- อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำสำหรับลูกค้าสินเชื่อรายใหญ่ (MLR) คงเหลือ 6.125%
- อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำสำหรับลูกค้ารายย่อย (MRR) คงเหลือ 6.625%
ขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินฝากไม่เปลี่ยนแปลง
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท มีผลตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2568 เป็นต้นไป ดังนี้
- ลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) จาก 7.575% ต่อปี ลดลงเหลือ 7.325% ต่อปี
- ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) จาก 7.40% ต่อปี ลดลงเหลือ 7.20% ต่อปี
- อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำ (MLR) จาก 7.25% ต่อปี เหลือ 7.10% ต่อปี
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ย Prime Rate ลง 0.25% ต่อปี คงเหลือ 5.60% ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำที่สุด เพื่อให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ บสย. จ่ายเคลมอย่างต่อเนื่อง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2568 เป็นต้นไป
โดยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ 3 ของปี จากเมื่อต้นปี บสย. ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ย Prime Rate ลง 0.15% ต่อปี คงเหลือ 5.90% ต่อปี มีผลตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2568 และเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งที่ 2 อีก 0.05% ต่อปี คงเหลือ 5.85% ต่อปี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2568
ธนาคารไทยพาณิชย์ ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท 0.25% ต่อปี เพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องสำหรับภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากมาตรการภาษีสหรัฐฯ และลดภาระต้นทุนทางการเงินของลูกค้า โดยเฉพาะกลุ่มที่ยังเปราะบาง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ใหม่มีผลตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2568 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดดังนี้
- อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (MLR) จากปัจจุบันอยู่ที่ 6.750% เป็น 6.500% ต่อปี
- อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (MOR ) จากปัจจุบันอยู่ที่ 6.925% เป็น 6.675% ต่อปี
- อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR ) จากปัจจุบันอยู่ที่ 7.025% เป็น 6.775% ต่อปี
ธนาคารกสิกรไทย หรือ KBANK ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MLR, MOR และ MRR ลง 0.25% ต่อปี มีผล 15 สิงหาคม 2568 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- MLR สำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา จาก 6.97% เหลือ 6.72% ต่อปี
- MOR สำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี จาก 6.94% เหลือ 6.69% ต่อปี
- MRR สำหรับลูกค้ารายย่อยชั้นดี จาก 7.03% เหลือ 6.78% ต่อปี
ธนาคารกรุงเทพ ประกาศปรับอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ M Rate ลดลง 0.25% โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2568 ดังนี้
- MLR หรืออัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา เป็น 6.50% ต่อปี
- MOR หรืออัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี เป็น 6.75% ต่อปี
- MRR หรืออัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี เป็น 6.65% ต่อปี
ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกกลุ่ม 0.25% ต่อปี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2568 สอดคล้องกับมติ กนง. ช่วยเพิ่มความผ่อนคลายทางเศรษฐกิจ เอื้อต่อการปรับตัวของภาคธุรกิจและบรรเทาภาระลูกหนี้ ให้สามารถตั้งรับกับสภาพเศรษฐกิจที่ยังมีความไม่แน่นอนสูง จากผลกระทบของนโยบายการค้าโลก ปัญหาสภาพคล่องและภาระหนี้ครัวเรือนที่ยังคงเพิ่มขึ้น
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลง 0.25% ต่อปี สำหรับลูกค้าทุกกลุ่ม มีผลตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2568 เป็นต้นไป โดยการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ มีดังนี้
- อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (MLR) ปรับลดลงจาก 7.000% เป็น 6.750%
- อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) ปรับลดลงจาก 6.975% เป็น 6.725%
- อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) ปรับลดลงจาก 7.120% เป็น 6.870%