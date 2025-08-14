คมนาคมหารือสภาวิศวกรหนุน"ไฮสปีดไทย-จีน เฟส 2" ใช้บุคลากร-วัสดุในประเทศ

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงการประชุมร่วมกับนายกสภาวิศวกรและคณะ เพื่อหารือแนวทางการส่งเสริมบุคลากรวิศวกรไทย ผู้ประกอบการไทย และการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ผลิตในประเทศสำหรับโครงการความร่วมมือรถไฟความเร็วสูงไทย - จีน ระยะที่ 2 ช่วงนครราชสีมา - หนองคาย ซึ่งสภาวิศวกรได้นำเสนอ 4 ประเด็นปัญหาหลัก ได้แก่ 1) วัสดุก่อสร้าง 2) งานทดสอบวัสดุและการควบคุมคุณภาพ 3) แบบก่อสร้างและเทคนิคการก่อสร้าง และ 4) บริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน
นายสุริยะ กล่าวว่า ในการหารือเกี่ยวกับประเด็นการสนับสนุนความสามารถในการแข่งขันของวิศวกรไทยและผู้ประกอบการไทย รวมถึงการใช้วัสดุภายในประเทศ เป็นนโยบายสำคัญที่รัฐบาลและกระทรวงคมนาคมได้พยายามผลักดันและให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งได้มอบหมายให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ร่วมมือกับกรมการขนส่งทางราง สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) หรือ สทร. และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) ศึกษาข้อกำหนดทางเทคนิคตามมาตรฐานจีน เพื่อกำหนดเทคนิคและรูปแบบการก่อสร้างที่เหมาะสมในไทย และให้ รฟท. พิจารณาใช้ผู้ควบคุมงานก่อสร้างไทย ในการดำเนินโครงการความร่วมมือรถไฟความเร็วสูงไทย - จีน ระยะที่ 2 ช่วงนครราชสีมา - หนองคาย
ทั้งนี้ รัฐบาล โดยกระทรวงคมนาคม ได้จัดตั้ง สทร. เพื่อรองรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบรถไฟฟ้าความเร็วสูง ซึ่งจะรวมถึงการบำรุงรักษาทั้งระบบฯ และในอนาคตได้วางเป้าหมายในการผลิตขบวนรถไฟฟ้าความเร็วสูงภายในประเทศ โดยกระทรวงฯ และกระทรวงอุตสาหกรรมได้ลงนามบันทึกความเข้าใจการยกระดับระบบคมนาคมขนส่งทางราง และการสร้างฐานการผลิตรถไฟมาตรฐานสากลภายในประเทศ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2568