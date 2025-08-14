"บิ๊กเต่า"เตรียมแถลงรวบอดีตเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์-หญิงคนสนิท ยักยอกเงินวัด

ตำรวจ บก.ปปป. จับกุมนายสฤษฏิ์ หรือ พระธรรมวชิรธีรคุณสฤษฏิ์ จันท์ประธาตุ อดีตเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์และเจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ในคดีเป็นเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์ และเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ มาตรา 147 และ 157 และนางสาวภูธินี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาคกลาง ในคดีเป็นผู้สนับสนุนพนักงานยักยอกทรัพย์ เป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานปฎิบัติหน้าที่ หรือละเว้นหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต มาตรา 147 157 และ 86
โดยพฤติกรรมของทั้งคู่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคม 2568 ที่ผ่านมา อดีตพระธรรมวชิรธีรคุณ ถูกกล่าวหาว่ามีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับ น.ส.ภูธินี และยักยอกเงินวัดนครสวรรค์ จากการสืบสวนสอบสวนพบว่า ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2567-10 กรกฎาคม 2568 เจ้าอาวาสได้สั่งให้พระศตยา พุ่มเดช พระลูกวัด เบิกถอนเงินจากบัญชีวัดนครสวรรค์ และฝากเข้าบัญชีพระศตยา ก่อนโอนต่อเข้าบัญชีส่วนตัวของเจ้าอาวาสกว่า 4,100,000 บาท ต่อมามีการโอนเงินจากบัญชีเจ้าอาวาสเข้าบัญชี น.ส.ภูธินี รวม 405,000 บาท แสดงพฤติการณ์สมคบกันยักยอกเงินวัด ซึ่งพระศตยา ให้การยืนยันว่าได้รับคำสั่งโดยตรงให้เบิกถอนและโอนเงิน รวมทั้งพบเห็น น.ส.ภูธินี มาพบอดีตเจ้าอาวาสหลายครั้งวัดนครสวรรค์จึงมอบตัวแทนเข้าแจ้งความดำเนินคดี ฐานเป็นเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์ และปฏิบัติหรือละเว้นหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น
รายงานเบื้องต้นได้ข้อมูลว่า ตัวของอดีตเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ โดนเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมได้ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ส่วนตัวของสีกาซึ่งเป็นภรรยาถูกจับกุมได้ในพื้นที่ จ.นครปฐม
ต่อมาเวลา 14.25 น. เจ้าหน้าที่ได้นำตัว นางสาวภูธินี มาที่กองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อสอบปากคำ ทันทีที่มาถึง ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามนางสาวภูธินี ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเงินวัดอย่างไร อยากจะชี้แจงความบริสุทธิ์ของตัวเองหรือไม่ รวมถึงมีความสัมพันธ์กับเจ้าอาวาสอย่างไร ซึ่งนางสาวภูธินี ไม่ได้ตอบคำถามใดๆ พร้อมกับเดินก้มหน้า เอาซองเอกสารปิดหน้า และเดินเข้าตึก บช.ก. ไปทันที โดยเบื้องต้นช่วงเวลาประมาณ 17.00 น. วันนี้ พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก. จะแถลงข่าวการจับกุมในครั้งนี้ด้วยตนเอง