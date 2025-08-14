"บิ๊กเต่า" ย้ำหลักฐานมัด "จอนนี่ มือปราบ" รุกพื้นที่หลวงสร้างรีสอร์ต

ความคืบหน้ากรณีเจ้าหน้าที่นำกำลังเข้าจับกุมตัว "จอนนี่ มือปราบ" กับพวก รวม 5 คน ในความผิดบุกรุกสร้างรีสอร์ตพื้นที่ของหลวงนั้น พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง พร้อมคณะ เจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.ปปป. ได้เดินทางไปยังรีสอร์ตล่องแพ และบ้านพักพูลวิลล่า ของ "จอนนี่ มือปราบ" เพื่อปักป้ายอายัดพื้นที่ดังกล่าวไว้ตรวจสอบ พร้อมสั่งหยุดดำเนินกิจการชั่วคราว
พล.ต.ต.จรูญเกียรติ กล่าวว่า สำหรับปฏิบัติการในวันนี้เป็นการบูรณาการร่วมกันหลายฝ่าย สืบเนื่องจากมีนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ได้แจ้งความดำเนินคดีกับจอนนี่ และพวก ในเรื่องการบุกรุกพื้นที่ที่ถูกกันไว้เป็นพื้นที่ป่าสงวนในนามนิคมฯ 20% เป็นพื้นที่สาธารณะ มีไว้สำหรับประชาชนให้ใช้ในส่วนรวม ไม่มีการอนุญาตให้ใครเข้ามาทำประโยชน์ทั้งนั้น แต่ปรากฏว่าจอนนี่ และพวก ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเปราะบาง ที่ไม่มีที่ทำกิน แต่เป็นลักษณะเหมือนนายทุนมาสร้างรีสอร์ตนี้ไว้
หลังจากนี้ทาง บก.ปทส. ก็จะไปแจ้งข้อกล่าวหากับจอนนี่ และพวก รวมถึงเจ้าของเดิมด้วยที่ขายให้ น่าจะมีหลายข้อหา อีกส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่รัฐ ที่เข้ามาอนุมัติในการซื้อขายที่ตรงนี้ โดยคนที่ถูกดำเนินคดีแจ้งข้อหาในวันนี้ยังไม่จบ ยังมีเรื่องของบุคคลที่เราต้องสืบสวนต่อ หรืออาจจะแจ้งข้อหาต่อว่ามีใครเกี่ยวข้องบ้าง เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่รัฐบางส่วนร่วมทำเอกสารด้วย
จากการตรวจสอบพบว่ามีการทำเอกสารเป็นเท็จ ในการยืนยันว่าที่ตรงนี้มีการปลูกบ้านไว้ก่อนและแสดงหลักฐานไว้ที่ อบต. หลักฐานก้อนนี้ไปตรวจสอบแล้วไม่ตรงกับที่ไปรายงาน อบต. มีการเซ็นเอกสารส่งต่อไปให้อำเภอ ดังนั้นอำเภอจึงต้องรู้เรื่องว่าการดำเนินการตรงนี้เป็นเท็จ จะมีความผิดมาตรา 162 ส่วนจอนนี่ กับภรรยา โดนเรื่องสนับสนุน จึงขออนุญาตศาลออกหมายจับ 5 คน มีการแจ้งข้อกล่าวหาไปแล้ว 4 ส่วน อีก 1 คนก็มามอบตัวแล้ว และจะสอบปากคำ ส่วนจะให้ประกันตัวหรือไม่ก็เป็นอีกเรื่อง
พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ขอแจ้งเตือนไปว่า เจ้าหน้าที่รัฐคนใด การที่อนุมัติพื้นที่อะไรต่างๆ ควรที่จะรู้ว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่หวงห้ามหรือเป็นพื้นที่ของรัฐที่กันไว้ และไปเซ็นอนุญาตทั้งที่ไม่สามารถอนุญาตได้ และคิดว่าน่าจะมีเคสแบบนี้เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ จะต้องขยายเพิ่มเติมต่อ เบื้องต้นผู้ต้องหาบางรายให้การภาคเสธ อ้างว่าเซ็นไปโดยไม่รู้ว่าเป็นพื้นที่ที่ป่า ส่วนบางรายก็ยังปฏิเสธอยู่ พนักงานสอบสวนจึงจะต้องพิจารณาต่อ
ส่วนการที่เจ้าหน้าที่รัฐอ้างว่าไม่รู้จะฟังขึ้นหรือไม่นั้น พล.ต.ต.จรูญเกียรติ กล่าวว่า การเป็นเจ้าหน้าที่รัฐอ้างไม่ได้อยู่แล้ว ยิ่งอ้างยิ่งเข้าตัว และมองว่านี่เป็นการร่วมกันสร้างพยานหลักฐานเท็จ เพราะจอนนี่ก็มีการให้ข้อมูลอยู่ในเอกสาร เพราะฉะนั้นรู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่ทำอยู่เป็นสิ่งผิดแต่ก็ยังทำ อีกทั้งทางนิคมฯ เคยทำการแจ้งเตือนไปยังรีสอร์ทนี้แต่ถูกข่มขู่กลับมาสองครั้ง ยืนยันว่าพื้นที่ตรงที่เกิดเหตุทางนิคมฯ แจ้งว่ามีรีสอร์ทแค่ 2 ที่ ที่ตรงนี้ก็แจ้งความดำเนินคดีไว้แล้ว ส่วนอีกที่กำลังสร้าง แล้วนิคมฯ ทำหนังสือคัดค้านจึงหยุดสร้างไป
และนอกจากรีสอร์ตล้ว ตอนนี้กำลังตรวจสอบเรื่องทรัพย์สินอยู่ว่าจอนนี่กรุ๊ปทั้งหมดมีอะไรบ้าง เอาเงินที่ไหนมาสร้าง โดยเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. จะตรวจสอบเส้นทางการเงินของจอนนี่ด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะเส้นเงินที่จอนนี่เคยพัวพันกับเว็บพนัน ที่เจ้าหน้าที่จับกุม 2 เว็บพนันออนไลน์ของน้องชายจอนนี่ไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งตรงนี้เจ้าหน้าที่กำลังทำงานอยู่
ส่วนที่จอนนี่เคยไปขอร้อง ไม่เป็นผลกับคดีเลยใช่หรือไม่ พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ตอบว่า เราเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ การเป็นพี่น้องในข้าราชการตำรวจต้องแยกแยะ เราต้องแยกมันเป็นคนละส่วน แต่ยืนยันว่าไม่ได้มีเรื่องโกรธเคืองอะไรกัน เราเองก็ไม่อยากให้ซ้ำเติม เมื่อถามว่าจอนนี่ดูสงบเสงี่ยม ปกติเป็นคนปราบโจร แต่วันนี้โดนจับเอง พล.ต.ต.จรูญเกียรติ บอกว่า หลังจากนี้เราบังคับใช้กฎหมาย จอนนี่ก็มีหน้าที่ไปชี้แจงที่ศาล ส่วนจะผิดหรือไม่ก็ว่าไปตามพยานหลักฐาน ย้ำว่าเราไม่ได้โกรธเคืองอะไรกัน
พ.ต.ท.สิริพงษ์ ศรีตุลา ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือ ป.ป.ท. กล่าวว่า จะต้องดำเนินการต่อในเรื่องของการรุกล้ำ และตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ไม่ใช่แค่เคสนี้
ด้านนายอนันต์ ปทุมชาติ ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่า กรมป่าไม้ ระบุว่า ตอนนี้แจ้งให้หยุดกิจการ หากมีการฝ่าฝืนก็จะผิดคำสั่งของเจ้าพนักงาน อย่างไรก็ตามต้องรอคำสั่งศาล ส่วนกรอบระยะเวลาขึ้นอยู่กับกระบวนการสอบสวน โดยระหว่างการสอบสวนก็จะสั่งให้หยุดพักกิจการก่อน ตั้งแต่วันที่มีป้ายมาติดจะไม่สามารถดำเนินธุรกิจได้
ขณะที่จอนนี่ ยืนยันว่า การจับกุมในวันนี้ ไม่ได้กลั่นแกล้ง ทางเจ้าหน้าที่ให้ความเป็นธรรม เราก็ยินดีให้ความร่วมมือ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นแนวทางระเบียบของข้อกฎหมายต่อไป เมื่อถามว่า ยอมรับหรือไม่ว่าบุกรุกที่หลวง จอนนี่ ตอบว่า ตอนนี้ก็ว่าไปตามในส่วนของกฎหมาย อย่างไรก็ตามยินดีให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่ ทางตำรวจก็ให้ความเป็นธรรมอย่างดี เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าคิดว่าจะมีวันนี้หรือไม่ที่ถูกจับกุม จอนนี่ ตอบว่า "ไม่มีอะไร จับคนมาเยอะก็ต้องโดนบ้าง เป็นกรรม ไม่ได้เครียดอะไร นายให้ความเป็นธรรม" ก่อนที่เจ้าตัวจะขอไปสูบบุหรี่
สำหรับผู้ต้องหา 5 คน ถูกส่งตัวไปดำเนินคดีที่ สภ.สิรินธร เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ส่วนจะได้ประกันตัวหรือไม่ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของพนักงานสอบสวน