หุ้นไทยปิดตลาดฯ -10.76 จุด มูลค่าซื้อขาย 56,938.83 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดการซื้อขายวันนี้ ดัชนีหุ้นไทยปรับลดลง 10.76 จุด หรือ -0.84% ที่ระดับ 1,266.67 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 56,938.83 ล้านบาท