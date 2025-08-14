มทภ.2 ลั่น! ไม่พร้อมเปิดด่านชายแดน กล่าวติดตลก "ปิดยันเกษียณฯ"

พล.ท.บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 กล่าวถึงการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (อาร์บีซี) ระหว่างแม่ทัพภาคที่ 2 และ ผู้บัญชาการภูมิภาคทหารฝ่ายกัมพูชา ว่า เขาตอบรับแล้วในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้ จะมีการประชุมฝ่ายเลขานุการ โดยก็จะมีการหารืออีกครั้งว่ามีประเด็นใดบ้าง สำหรับสถานที่หารือจะเป็นแนวเขตชายแดนฝั่งไทยเพื่อความสบายใจ 2 ฝ่าย
ส่วนการประชุมอาร์บีซีจะมีการพูดคุยถึง 11 พื้นที่ที่ฝ่ายไทยควบคุมไว้หรือไม่ พล.ท.บุญสิน กล่าวว่า เราก็ควบคุมอยู่ ไม่ถอนทหาร และเราก็อยู่ตรงนั้น ถึงได้มีคำว่าลวดหนาม และใช้จำนวนมาก
พร้อมกันนี้ พล.ท.บุญสิน ยืนยันว่า พื้นที่ปราสาทตาควายเป็นของไทยอยู่ แต่ก็ต้องหาวิธีนำกลับมา ไม่ว่าจะด้วยวิธีใด ทั้งทางระหว่างประเทศและภายในประเทศ
ส่วนจะคาดหวังการประชุมอาร์บีซีครั้งนี้ได้มากน้อยอย่างไร และกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติ 13 ข้อ ที่นำไปสู่การหยุดยิงได้เป็นรูปธรรมหรือไม่นั้น อยู่ที่แม่ทัพฝ่ายกัมพูชา จะต้องรอคำยืนยันจากผู้บังคับบัญชาเช่นกัน
สำหรับการจัดการทุ่นระเบิดจะมีการจัดการอย่างไร พล.ท.บุญสิน กล่าวว่า ได้มีการปรับการเฝ้าตรวจระยะไกล ใช้เครื่องมือพิเศษ รวมถึงโดรนตรวจสอบ วางลวดหนาม
เมื่อถามว่าการประชุมอาร์บีซีจะมีการพูดถึงเรื่องทุ่นระเบิดหรือไม่ พล.ท.บุญสิน ยอมรับว่า เป็นหนึ่งในเรื่องที่จะนำเข้าที่ประชุม เพราะผิดเงื่อนไขในอนุสัญญาออตตาวา ว่าด้วยการใช้ระเบิดสังหารบุคคลซึ่งทางกัมพูชาก็เป็นสมาชิกด้วย ถ้าเขาไม่ยอมรับเราจะประท้วง และสื่อสารไปทางสากลให้รับทราบด้วย
เมื่อถามย้ำว่า แม้แต่เวทีจีบีซี ทางกัมพูชาไม่ตอบรับเก็บกู้ทุ่นระเบิดจะทำอย่างไร พล.ท.บุญสิน กล่าวว่า ในเวทีอาร์บีซีเราจะพูดอีก ถ้าไม่ยอมรับเราจะชี้แจงต่อสังคมโลก ให้ยูเอ็นช่วยดูว่าเกิดอะไรขึ้น และต้องให้ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ (TMAC) เข้ามาช่วยดู ส่วนที่เขาปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นคนวางทุ่นระเบิด ก็เป็นวิธีของเขา ซึ่งตนเตรียมเรื่องการชี้แจง รวมถึงการใช้กำลังไว้พร้อมทั้งหมด
ส่วนการที่เราสื่อสารว่าพร้อมใช้สิทธิ์ป้องกันตัวเอง พล.ท.บุญสิน กล่าวว่า ส่วนนั้นเป็นเรื่องของทางรัฐบาล ในส่วนของเราก็ปฎิบัติหน้าที่ต่อ โดยท่าทีกัมพูชาต่อเรื่องนี้เป็นปกติ และมีการเตรียมพร้อมในส่วนของเขา
แต่ฝ่ายไทยก็ไม่ประมาท พร้อมย้ำว่าในพื้นที่ยังไม่มีการถอนกำลัง อาวุธต่างๆ ยังคงอยู่เหมือนเดิม และมองว่าฝ่ายกัมพูชายังไม่ลดราวาศอกในเรื่องของการใช้ทุนระเบิด
ส่วนการใช้รถกวาดทุ่นระเบิดได้ผลอย่างไร พล.ท.บุญสิน กล่าวว่า ได้ประโยชน์ แต่บางจุดเข้าไม่ถึง เพราะเป็นป่าทึบ ต้องใช้วิธีอื่น
เมื่อถามว่าฝ่ายรัฐบาลส่งสัญญาณเรื่องการเปิดด่านแล้วหรือไม่ พล.ท.บุญสิน กล่าวว่า ยังไม่พร้อม ก่อนจะกล่าวทีเล่นทีจริงว่า "ปิดยันเกษียณฯ"