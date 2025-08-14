เคาะ! ช่วยชาวนา "ไร่ละ 1 พัน" สูงสุด 10 ไร่ วงเงินกว่า 4.4 หมื่นล้านบาท

นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า กระทรวงการคลัง โดยคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ นบข. ได้มีมติเห็นชอบโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเปลือกนาปรังปีการผลิต 68 และข้าวเปลือกนาปี ในปีการผลิต 68/69 วงเงินรวมประมาณ 44,000 ล้านบาท เพื่อบรรเทาผลกระทบจากราคาข้าวตกต่ำและต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น โดยโครงการดังกล่าวจะจ่ายเงินสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรัง ปี 2568 ไร่ละ 1,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 10 ไร่ หรือไม่เกิน 10,000 บาทต่อครัวเรือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568 ซึ่งเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรัง ปี 2568 มีการขึ้นทะเบียนไว้ประมาณ 854,142 ครัวเรือน ในพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 11.85 ล้านไร่ วงเงินงบประมาณ 7,287.24 ล้านบาท โดยรัฐบาล จะเร่งจ่ายได้ภายในเดือนกันยายนปีนี้
นอกจากนี้ ยังเห็นชอบและปรับเปลี่ยนเป็น "โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตข้าวของเกษตรกรปลูกข้าว ปีการผลิต 2568/69" และจ่ายในอัตราไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 10 ไร่ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน ลดภาระต้นทุนการผลิต และค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ และจูงใจให้พัฒนาคุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ต้องการของตลาด ยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างความมั่นคงในอาชีพของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว วงเงิน 37,935.36 ล้านบาท คาดว่าจะจ่ายได้ภายหลังการลงทะเบียนและตรวจสอบสิทธิในปลายปีหน้า
โดยในปีนี้ถือเป็นสถานการณ์พิเศษที่ต้องเว้นหลักเกณฑ์ ประกอบกับประเทศอินเดีย ซึ่งถือว่าเป็นคู่แข่งสำคัญของไทยได้ เปิดให้ส่งออกข้าว ส่งผลให้ราคาข้าวในตลาดโลกลดลงอย่างมาก จนต่ำกว่าต้นทุนการผลิต เกษตรกรหลายรายจึงประสบภาวะขาดทุน โดยขั้นตอนหลังจากนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป เพื่อเห็นชอบดำเนินการจ่ายเงิน โดยเงินช่วยเหลือนั้น จะโอนเข้าบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ของเกษตรกรโดยตรง คาดว่าจะมีผู้ได้รับกว่า 4 ล้านครัวเรือน
นอกจากนี้ ในโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร (กรมการข้าว) จะมีการจัดสรรโควตาการส่งออกข้าวอินทรีย์ไปยังสหภาพยุโรปสำหรับปี 2569 – 2571 เพื่อสร้างแรงจูงใจและสนับสนุนผู้ประกอบการส่งออกข้าวอินทรีย์ไปยังสหภาพยุโรป โดยมอบหมายกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ พิจารณาจัดสรรโควตาการส่งข้าวไปสหภาพยุโรปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนด