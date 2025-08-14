กัมพูชาอ้างทหารไทยเหยียบกับระเบิดเพราะละเมิดข้อตกลงหยุดยิง

เมื่อเวลา 11.00 น. นายเพ็ญ โบนา โฆษกรัฐบาลกัมพูชา ได้กล่าวในการแถลงข่าวประจำวัน ร่วมกับ พลโทหญิง มาลี โสเจียตา โฆษกของกระทรวงกลาโหมกัมพูชา โดยระบุว่า เหตุการณ์การเหยียบกับระเบิดจะไม่เกิดขึ้น หากไทยปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงอย่างเคร่งครัด
นอกจากนี้ เขายังเรียกร้องให้รัฐบาลไทยหยุดหลอกประชาคมโลก และรักษาความสงบเรียบร้อยด้วยความสุจริตใจด้วย
นายเพ็ญ โบนา ได้ย้ำข้อตกลงการหยุดยิงที่ทั้งสองฝ่ายได้มีการบรรลุเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ที่ห้ามการยิงใส่ฐานที่มั่นหรือกำลังพลของอีกฝ่าย ห้ามการเพิ่มจำนวนกำลังพลตามแนวชายแดน ห้ามมีการเคลื่อนไหวทางทหาร ซึ่งรวมถึงการห้ามทำกิจกรรมทางทหาร ห้ามการละเมิดน่านฟ้า และห้ามการก่อสร้างหรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางทหารใดๆ นอกเหนือจากเขตแดนของตนเอง
ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้น หลังจากกองทัพไทยระบุว่า กัมพูชาละเมิดข้อตกลงหยุดยิง และฝ่าฝืนกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ รวมถึงอนุสัญญาออตตาวา ว่าด้วยการห้ามใช้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคล ซึ่งเป็นข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงในเวทีโลก โดยอ้างอิงจากเหตุการณ์หลายครั้งที่กำลังพลไทยได้รับบาดเจ็บในพื้นที่ชายแดน