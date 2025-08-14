สส.ระยองยื่น กมธ.การศึกษาเร่งตรวจสอบปมครูทำร้ายนักเรียนที่ระยอง

นายพงศธร ศรเพชรนรินทร์ สส.ระยอง พรรคประชาชน ยื่นหนังสือถึง น.ส.พิมพ์กาญจน์ กีรติวิราปกรณ์ สส.กทม. พรรคประชาชน ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การศึกษา เรื่องขอให้ตรวจสอบและดำเนินการกรณีครูทำร้ายร่างกายนักเรียนโรงเรียนวัดวังหิน ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง
นายพงศธร กล่าวภายหลังยื่นหนังสือว่า จากเหตุการณ์ครูทำร้ายร่างกายนักเรียน ที่โรงเรียนวัดวังหิน กรณีดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์และสื่อท้องถิ่น ทำให้เกิดความสนใจและวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง โดยมีข้อเท็จจริงเบื้องต้นคือ ผู้ปกครองนักเรียนรายหนึ่งได้โพสต์ข้อความสอบถามในสื่อสังคมออนไลน์ว่ามีวิธีช่วยเหลืออย่างไร เนื่องจากน้องชายตนถูกครูทำร้าย แต่ไม่ได้ระบุชื่อครูหรือโรงเรียน ทางโรงเรียนได้ติดต่อไปหาผู้โพสต์และระบุว่าครูผู้เกี่ยวข้องรู้สึกผิดและต้องการขอโทษ พร้อมขอให้ลบโพสต์ดังกล่าว
