มทภ.2 ยันไม่ได้ขัดแย้งรัฐบาล กองทัพป้องกันชายแดน รบ.ทำหน้าที่บริหาร

พล.ท.บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 กล่าวถึงกรณีกัมพูชานำตาข่ายมากั้นโดรน ว่า ถือเป็นยุทธวิธีที่ต่างฝ่ายต่างดำเนินการ เพราะเราไม่รู้ว่าโดรนจะมาจากทิศทางไหน ฝ่ายเราก็กั้นเช่นเดียวกัน เพื่อป้องกันโดรนสังหาร โดยทางฝ่ายกัมพูชากั้นในที่ตั้งฐานของเขา ในส่วนของเราก็ดำเนินการ และต้องขอบคุณประชาชนที่เอาตาข่ายมามอบให้ เพื่อป้องกันโดรนสังหาร
ทั้งนี้ แม้ปัจจุบันกองทัพภาคที่ 2 ไม่ได้โพสต์รับบริจาคแล้ว แต่หากประชาชน นำสิ่งของมาให้ก็พร้อมที่จะรับไว้ พร้อมยืนยันว่า นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ไม่ได้โทรศัพท์มาหา และลวดหนามหีบเพลงกองทัพก็ได้ครบแล้ว ขณะที่รัฐบาลก็สนับสนุนให้ ยังเป็นที่รู้กันว่า การจัดซื้อหากรอระเบียบราชการ มีความล่าช้า และในการสู้รบที่ผ่านมา เราสามารถยึดพื้นที่ได้ 11 จุด จึงมีความจำเป็นต้องใช้และลวดหนามหีบเพลงจำนวนมาก เพื่อลดการลาดตระเวน แต่บางจุดจำเป็นต้องลาดตระเวน เพื่อป้องกันทหารกัมพูชารุกคืบยึดพื้นที่คืน อาจใช้โดรน รถกวาดทุ่นระเบิด แต่หากประชาชนยังสนับสนุน นำมาให้เราก็ยินดี เพียงแต่ไม่ได้โพสต์
อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่า ไม่มีความขัดแย้งกับรัฐบาล กองทัพภาคที่ 2 ทำหน้าที่ป้องกันชายแดน ส่วนรัฐบาลก็ทำหน้าที่ของรัฐบาล ในฐานะฝ่ายบริหาร ขอให้ประชาชนรับฟังข้อมูลข่าวสาร จากหน่วยงานราชการ ที่เชื่อถือได้ในเรื่องของ การอพยพ และการแจ้งเตือน ไม่อยากให้เชื่อข้อมูลที่เชื่อถือไม่ได้ ทำให้เกิดความตื่นตระหนก ปัจจุบันสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ต่างฝ่ายต่างอยู่และต่างเฝ้าระวัง
