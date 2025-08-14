xs
หุ้นไทยเปิดภาคบ่าย ร่วง 7.65 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 34,264.79 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (14 ส.ค.) ดัชนี Set Index เปิดภาคบ่ายที่ระดับ 1,269.78 จุด ลดลง 7.65 จุด หรือเปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.60 โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 34,264.79 ล้านบาท