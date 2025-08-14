กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ พระราชทานสายรัดห้ามเลือดทหารแนวหน้า ช่วยชีวิตภาวะวิกฤต

กองทัพภาคที่ 2 เผยแพร่รายงานว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานสายรัดห้ามเลือด (Tourniquet) จำนวน 900 ชุด อย่างเร่งด่วนแก่ทหารแนวหน้า เพื่อใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินในสนามรบ ในฐานะที่ทรงเป็นทั้งพระอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทความรู้แก่เหล่าทหาร และทรงดำรงพระยศเป็น พลเอกแห่งกองทัพบกไทย พระองค์จึงทรงตระหนักถึงภารกิจอันหนักหน่วงของทหารกล้า และทรงมีพระราชหฤทัยห่วงใยในสวัสดิภาพของกำลังพลทุกนายอยู่เสมอ
ชุดอุปกรณ์ทางการแพทย์ในภาวะสงครามพระราชทานนี้ จะติดตัวทหารทุกนาย เป็นทั้งกำลังใจและเครื่องมือช่วยชีวิตในภาวะวิกฤต เพื่อให้พ้นจากอันตรายและได้กลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัย
