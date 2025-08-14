สสจ.อำนาจเจริญประชุมสรุปผลพัฒนางานสาธารณสุขปี 68 พร้อมแนะแนวทางปรับปรุง

นายแพทย์ปฐมพงศ์ ปรุโปร่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในการสัมมนาวิชาการและสรุปผลการพัฒนางานสาธารณสุข จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 กล่าวรายงานโดย นายแพทย์ถิรพุทธิ เฉลิมเกียรติสกุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสรุปผลการพัฒนางานสาธารณสุขตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุขและตัวชี้วัดเขตสุขภาพที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 พร้อมข้อเสนอแนะและแนวทางพัฒนาปรับปรุงงาน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ทั้งด้านบริหาร บริการ วิชาการ ร่วมกัน โดยมีนายถวัลย์ นิยมพานิชพัฒนา นายกเทศมนตรีเมืองอำนาจเจริญ นายสมศักดิ์ หอมชื่น ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองอำนาจเจริญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้ากลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน สาธารณสุขอำเภอ และคณะเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้