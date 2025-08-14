ข่าวจริง! บขส.ย้ายจุดบริการแท็กซี่ หมอชิต 2 ไปชานชาลา 2 เวลา 03.00-05.30 น.

จากที่มีการเผยแพร่เรื่อง บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ย้ายจุดบริการแท็กซี่ หมอชิต 2 ไปชานชาลา 2 ช่วงเวลา 03.00-05.30 น. นั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบโดย บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) กระทรวงคมนาคม พบว่า เป็นข้อมูลจริง
บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ปรับเปลี่ยนการให้บริการเพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย และความปลอดภัยของประชาชนยิ่งขึ้น ด้วยการย้ายจุดบริการแท็กซี่ ไปยังช่องจอดที่ 96-98 ชานชาลา 2 สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) หรือ หมอชิต 2 ในช่วงเวลา 03.00-05.30 น. โดยแท็กซี่สามารถเข้าจอดได้ฟรี
