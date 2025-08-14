นักบินสวิสทำลายสถิติเครื่องบินไฟฟ้า บินระดับความสูงกว่า 9.5 พันเมตรสำเร็จ

สำนักข่าวเอเอฟพี รายงานจากเมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ วันนี้ (14 ส.ค.) ว่า นายราฟาเอล ดอมยาน นักบินชาวสวิส ทำลายสถิติระดับความสูงของเครื่องบินไฟฟ้า ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยการบินที่ระดับความสูง 9,521 เมตร
เครื่องบินไฟฟ้า โซลาร์สตราโตส (SolarStratos) ทะยานออกจากท่าอากาศยานซียง ทางตะวันตกเฉียงใต้ของสวิตเซอร์แลนด์ และใช้ประโยชน์จากกระแสลมร้อน จนสามารถทำลายสถิติเดิมที่บันทึกไว้เมื่อ 15 ปีที่แล้ว ซึ่งอยู่ที่ 9,235 เมตร
ทั้งนี้ เครื่องบินโซลาร์สตราโตส ทำสถิติความสูงไว้ที่ 6,589 เมตร ในเที่ยวบินอุ่นเครื่องเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม แต่ความพยายามทำลายสถิติในวันศุกร์ที่ผ่านมา ต้องหยุดลงกลางคัน เนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย จนกระทั่งความพยายามครั้งที่สองในวันอาทิตย์ ดอมยานขับเครื่องบินโซลาร์สตราโตสขึ้นไปถึงระดับความสูง 8,224 เมตร ก่อนที่เขาจะขึ้นบินอีกครั้งในวันพุธ ตามเวลาท้องถิ่นของสวิตเซอร์แลนด์ และทำลายสถิติได้สำเร็จ
