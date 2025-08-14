"ปลอดประสพ" ประกาศรับซื้อทุ่นระเบิดกัมพูชา หวังแสดงความรักชาติ

ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี อดีตรองนายกรัฐมนตรี ได้โพสต์ผ่านแฟนเพจเฟซบุ๊ก ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี ประกาศรับซื้อทุ่นระเบิดกัมพูชา เพื่อแสดงความรักชาติและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน พร้อมชวนคนไทยติดธงชาติ และแต่งเพลงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย-กัมพูชา
อย่างไรก็ตาม ดร.ปลอดประสพ เชิญชวนร่วมกิจกรรม ดังนี้
1. รับซื้อทุ่นระเบิดบุคคลแบบ PMN 2 จากทหารเขมร (ขอให้นำส่งที่ด่านชายแดนได้ทุกแห่ง) ในราคาลูกละ 10,000 บาท
2. ติดธงชาติไทย หรือสติกเกอร์ธงชาติไทยที่รถยนต์ของท่าน
3. ติด pin ธงชาติไทยที่ปกเสื้อกันทุกคน (ตอนนี้หายากมาก) ร้านไหนทำได้ ผมขอเหมา 1,000 อันทันทีครับ
4. ประกวดแต่งเพลงรักชาติที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย/เขมร ผมจะให้รางวัล 10,000 บาท
5. ถ้ารางวัลที่ผมเสนอมันน้อยไป ก็ขอเชิญชวนเพื่อนนักเรียนเก่าของผม เริ่มแต่โรงเรียนมาแตร์เดอี กรุงเทพคริสเตียน เตรียมอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาร่วมลงขันด้วย ก็จะเป็นความอบอุ่นอย่างยิ่ง ที่เขียนมานี่ไม่ใช่เขียนเล่นนะครับ ทำจริง
อย่างไรก็ตาม ดร.ปลอดประสพ เชิญชวนร่วมกิจกรรม ดังนี้
1. รับซื้อทุ่นระเบิดบุคคลแบบ PMN 2 จากทหารเขมร (ขอให้นำส่งที่ด่านชายแดนได้ทุกแห่ง) ในราคาลูกละ 10,000 บาท
2. ติดธงชาติไทย หรือสติกเกอร์ธงชาติไทยที่รถยนต์ของท่าน
3. ติด pin ธงชาติไทยที่ปกเสื้อกันทุกคน (ตอนนี้หายากมาก) ร้านไหนทำได้ ผมขอเหมา 1,000 อันทันทีครับ
4. ประกวดแต่งเพลงรักชาติที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย/เขมร ผมจะให้รางวัล 10,000 บาท
5. ถ้ารางวัลที่ผมเสนอมันน้อยไป ก็ขอเชิญชวนเพื่อนนักเรียนเก่าของผม เริ่มแต่โรงเรียนมาแตร์เดอี กรุงเทพคริสเตียน เตรียมอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาร่วมลงขันด้วย ก็จะเป็นความอบอุ่นอย่างยิ่ง ที่เขียนมานี่ไม่ใช่เขียนเล่นนะครับ ทำจริง