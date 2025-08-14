เงินบาทวันนี้ แข็งค่าแตะ 32.25 บ./ดอลลาร์ แนะจับตาทิศทางราคาทองคำตลาดโลก

น.ส.กาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เปิดเผยว่า เงินบาทแข็งค่าทดสอบแนว 32.25 บาทต่อดอลลาร์ฯ โดยปรับตัวอยู่ที่ระดับประมาณ 32.24 - 32.26 บาทต่อดอลลาร์ฯ ในช่วงเช้าวันนี้ (14 ส.ค.) เทียบกับระดับปิดตลาดต่างประเทศวานนี้ ที่ 32.31 บาทต่อดอลลาร์ฯ โดยเงินบาท สกุลเงินเอเชีย และสกุลเงินหลักอื่น ๆ แข็งค่าขึ้น ท่ามกลางแรงขายเงินดอลลาร์ฯ และการปรับตัวลงของบอนด์ยีลด์ ซึ่งได้รับแรงกระตุ้นจากการคาดการณ์เกี่ยวกับแนวโน้มการปรับลดดอกเบี้ยของเฟด (FedWatch ของ CME Group สะท้อนโอกาสเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ ที่เฟดจะลดดอกเบี้ย 0.25 เปอร์เซ็นต์ ในการประชุมวันที่ 16-17 กันยายนนี้
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 32.10-32.40 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ ทิศทางราคาทองคำในตลาดโลก ถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่เฟด และตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ
