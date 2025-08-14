xs
หุ้นไทยเปิดตลาดวันนี้ +4.36 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 10,479.74 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (14 ส.ค.) ดัชนี Set Index เปิดภาคเช้าที่ระดับ 1,281.79 จุด ปรับขึ้น 4.36 จุด หรือเปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.34 โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 10,479.74 ล้านบาท