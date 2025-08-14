xs
สภาพอากาศกรุงเทพฯ 10 โมงเช้านี้ อุณหภูมิ 31 องศาฯ ไม่มีฝน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร รายงานสภาพอากาศกรุงเทพมหานคร วันที่ 14 สิงหาคม 2568 เวลา 10.00 น. พื้นที่ กทม. ไม่พบกลุ่มฝน อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 31 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 63 เปอร์เซ็นต์