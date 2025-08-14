ทบ.ชี้กัมพูชาปล่อยข่าวไทยเตรียมโจมตีเป็น Fake News ยันปฏิบัติตาม GBC เคร่งครัด

จากกรณีมีเฟซบุ๊กของชาวกัมพูชาจำนวนมาก โพสต์ภาพครอบครัวที่กำลังเร่งเก็บของอพยพอย่างอลอหม่านในพื้นที่ชุมชนโอรเสม็ด อ.สำโรง จ.อุดรมีชัย ตรงข้ามจุดผ่านแดนถาวรช่องจอม ต.ด่าน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ หลังมีการปล่อยข่าวลือว่าทหารไทยจะโจมตีทหารกัมพูชาเมื่อคืนที่ผ่านมานั้น
กองทัพบก ยืนยันว่า เป็นข้อมูลเท็จ เป็นการปล่อยข่าวปลอมจากฝั่งกัมพูชา ที่อ้างว่า กองทัพไทยเตรียมเปิดการโจมตีต่อกัมพูชาอีกครั้ง โดยอ้างว่า ฝ่ายไทยมีคำสั่งปิดโรงเรียน อพยพประชาชนในพื้นที่บ้านด่าน ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ และเตรียมโจมตีกัมพูชา ตรวจสอบแล้วยืนยันว่า ไม่มีการสั่งอพยพหรือปิดโรงเรียนในพื้นที่บ้านด่าน โรงเรียนบ้านด่านยังเปิดตามปกติ
ส่วนโรงเรียนบางแห่งในตำบลด่านฯ เพียงเลื่อนการเปิดเรียน On-site ออกไปจนกว่าจะเตรียมการสอนได้ตามปกติ กองทัพบกยืนยันปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงและที่ประชุม GBC อย่างเคร่งครัด และขอให้ประชาชนรับข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้ เพื่อป้องกันการหลงเชื่อข่าวปลอมที่บิดเบือนข้อเท็จจริง
