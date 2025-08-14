xs
ราคาทองเปิดตลาดวันนี้ คงที่ ทองรูปพรรณขายออก 52,200 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทองประจำวันที่ 14 สิงหาคม 2568 เวลา 09:05 น. (ครั้งที่ 1) ราคาไม่มีการเปลี่ยนแปลง โดยทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อ 51,300.00 บาท ขายออก 51,400.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้อ (ฐานภาษี) 50,270.56 บาท ขายออก 52,200.00 บาท