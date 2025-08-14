ผู้นำรัสเซีย-เกาหลีเหนือยกหูคุยกระชับสัมพันธ์ระดับทวิภาคี ก่อนประชุมผู้นำสหรัฐฯ พรุ่งนี้

ประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน และประธานาธิบดีเกาหลีเหนือ คิม จองอึน หารือทางโทรศัพท์ร่วมกันเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม ที่ผ่านมา ก่อนการประชุมร่วมกับ นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในวันพรุ่งนี้ (15 ส.ค.) โดยผู้นำ 2 ประเทศ ต่างให้คำมั่นที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งระดับทวิภาคีระหว่างเกาหลีเหนือและรัสเซียในอนาคต
ทั้งนี้ นับเป็นการโทรศัพท์หารือกระชับมิตรเกิดขึ้น 3 วัน ก่อนหน้าประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน จะเดินทางไปเยือนสหรัฐฯเป็นครั้งแรกในรอบหลายปี สำหรับการประชุมซัมมิตที่รัฐอะแลสการ่วมกับประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์เพื่อยุติสงครามยูเครนที่ลากยาวนาน 3 ปี
