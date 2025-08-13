วัดใหม่ยายแป้นรับลูก มส.จัดอบรม "จัดการบัญชีวัดอย่างมีมาตรฐาน"

วันนี้ (13 ส.ค.) วัดใหม่ยายแป้น จัดอบรมหลักสูตรวุฒิบัตร การจัดการบัญชีวัดอย่างมีมาตรฐาน ตามมติมหาเถรสมาคม (มส.) โดยมี พระพิมลภาวนาพิธาน เจ้าคณะเขตบางกอกน้อย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายนิยม เวชกามา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุชาติ ตันเจริญ) เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมีพระสังฆาธิการ ไวยาวัจกร เข้าร่วมอบรมถึง 127 วัด
พระเมธีวัชรบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดใหม่ยายแป้น กล่าวว่า วัดใหม่ยายแป้น ร่วมกับคณะสงฆ์เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) จัดอบรมหลักสูตรวุฒิบัตร การจัดการบัญชีวัดอย่างมีมาตรฐานตามมติมหาเถรสมาคม (มส.) เพื่อให้รู้จักการทำบัญชีวัดอย่างถูกต้อง รู้จักวิธีการจัดทำทะเบียนทรัพย์สินของวัด รู้จักวิธีการควบคุมภายในการจัดการตู้บริจาค เดิมตั้งใจจะให้จัดอบรมเฉพาะคณะสงฆ์เขตบางกอกน้อย จำนวน 31 วัด แต่เมื่อได้มีการประชาสัมพันธ์ออกไป พบว่า พระสังฆาธิการตื่นตัวในเรื่องนี้มาก มีพระสังฆาธิการ ไวยาวัจกร ติดต่อขอเข้าร่วมอบรมจำนวนมาก ทั้งจาก จ.ราชบุรี สุพรรณบุรี ขอนแก่น สุรินทร์ ทำให้มีพระสังฆาธิการ และไวยาวัจกร มาเข้าร่วมอบรมมากถึง 127 วัด โดยหลังจากนี้จะมีการจัดการอบรมหลักสูตรวุฒิบัตร การจัดการบัญชีวัดอย่างมีมาตรฐาน ให้กับพระสังฆาธิการ และไวยาวัจกร ในส่วนภูมิภาคทั้งภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก ด้วย
