ผู้นำ รบ.ทหารเมียนมาร์กำชับทุกหน่วยงาน รปภ.เข้มเลือกตั้งทั่วไป ยันเกิดปลายปีนี้แน่

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากเมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา วันนี้ (13 ส.ค.) ว่า พล.อ.มิน อ่อง หล่าย ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และผู้นำรัฐบาลทหารเมียนมาร์ กำชับให้หน่วยงานทุกแห่งที่เกี่ยวข้อง เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัย โดยเฉพาะกับสมาชิกพรรคการเมืองและผู้สมัครรับเลือกตั้งทั่วไป ซึ่ง พล.อ.มิน อ่อง หล่าย ยืนยันว่า จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนในช่วงปลายปี 2568 นี้
ทั้งนี้ สำนักงานสถิติแห่งชาติเมียนมาร์ รายงานผลการสำรวจสำมะโนประชากรแห่งชาติ ซึ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 10 ปี เมื่อเดือนตุลาคม 2567 ยืนยันจำนวนประชากร 51.3 ล้านคน ลดลงราว 200,000 คน เมื่อเทียบกับสถิติจากการสำรวจเมื่อปี 2557 ซึ่งอยู่ที่ 51.5 ล้านคน
