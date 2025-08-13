สภาพอากาศกรุงเทพฯ 18.30 น. ไม่มีกลุ่มฝน อุณหภูมิ 30 องศาฯ

xs
ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร รายงานสภาพอากาศกรุงเทพมหานคร วันที่ 13 สิงหาคม 2568 เวลา 18.30 น. พื้นที่กรุงเทพฯ ไม่พบกลุ่มฝน โดยอุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำวัดได้ 30 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 75 เปอร์เซ็นต์