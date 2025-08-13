เลขาฯ สกสค.นำทีมรับมอบเงินกว่า 61 ล.จาก ปปง.ปมเสียหายซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินกับเอกชน

ดร.พีระพันธ์ เหมะรัต เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. และนางสาวชัชพร พินทุวัฒนะ ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. พร้อมคณะ เดินทางมายังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เพื่อรับมอบเงินคืนจาก ปปง. ซึ่งเงินดังกล่าวมาจากการขายทอดตลาดทรัพย์สิน และเป็นส่วนหนึ่งของการชดใช้ค่าเสียหายในคดีกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ได้รับความเสียหายจากการนำเงินไปซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินกับบริษัทเอกชน และศาลได้มีคำพิพากษา ลงโทษจำคุกผู้กระทำความผิดและให้ชดใช้ค่าเสียหายคืน ซึ่งการมารับเงินชดใช้คืนค่าเสียหายครั้งนี้ เป็นการรับเพิ่มเติมเป็นครั้งที่ 3 จำนวนเงิน 61,070,000 บาท โดยเลขาธิการ ปปง. ได้มอบหมายให้ นายกมลสิษฐ์ วงศ์บุตรน้อย รองเลขาธิการ ปปง. และ นายวิทยา นีติธรรม ผู้ช่วยเลขาธิการ ปปง. เป็นผู้แทนส่งมอบ
ทั้งนี้ นับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.นั้น ดร.พีระพันธ์ เหมะรัต ได้ติดตามการบังคับคดีทรัพย์สินของจำเลยในคดีดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ นับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.นั้น ดร.พีระพันธ์ เหมะรัต ได้ติดตามการบังคับคดีทรัพย์สินของจำเลยในคดีดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง