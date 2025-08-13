กมธ.การศึกษาฯ จี้รัฐเร่งพิจารณาลดความช่วยเหลือด้านการศึกษากัมพูชา

นายกมล รอดคล้าย สมาชิกวุฒิสภา (สว.) ในฐานะประธาน กมธ.การศึกษา การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา แถลงเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งพิจารณาปรับลดโครงการความช่วยเหลือด้านการศึกษา ที่ไทยมอบให้กัมพูชา อ้างเหตุความรุนแรงชายแดนกระทบต่อความสัมพันธ์และงบประมาณ
ทั้งนี้ มองว่า ไทยแบกรับค่าใช้จ่ายดูแลเด็กต่างด้าวกว่า 108,000 คน ปีละราว 837 ล้านบาท สูงกว่าเด็กไทย ทั้งที่หลายประเทศที่พัฒนาแล้ว ดูแลเฉพาะผู้เข้าเมืองถูกกฎหมาย
