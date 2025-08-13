xs
หุ้นไทยปิดภาคบ่ายพุ่งขึ้น 18.36 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 70,067.54 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (13 ส.ค.) ดัชนี Set Index ปิดตลาดภาคบ่ายที่ระดับ 1,277.43 จุด ปรับขึ้น 18.36 จุด หรือเปลี่ยนแปลงร้อยละ 1.46 โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 70,067.54 ล้านบาท