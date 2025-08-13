xs
สภาพอากาศกรุงเทพฯ 5 โมงเย็น ฝนตกหลายพื้นที่ฝั่งธนฯ แนวโน้มคงที่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร รายงานสภาพอากาศกรุงเทพมหานคร วันที่ 13 สิงหาคม 2568 เวลา 17.00 น. พื้นที่กรุงเทพฯ มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางในเขตทวีวัฒนา ตลิ่งชัน ภาษีเจริญ บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ เคลื่อนตัวทิศตะวันออกเฉียงเหนือ แนวโน้มคงที่