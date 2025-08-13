xs
ข่าวปลอม อย่าแชร์! ปตท.เปิดลงทุนระยะสั้น-ยาวผ่านไลน์ PTT Ord Shs official ไม่จริง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

จากที่มีการเผยแพร่เรื่อง ปตท. เปิดให้ลงทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยมีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลตลอดการลงทุน ผ่านไลน์ PTT Ord Shs official นั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบโดย บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) กระทรวงพลังงาน

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ยืนยันว่า ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าว รวมถึงไม่มีนโยบายเสนอขายหุ้น หรือเชิญชวนให้ลงทุนในรูปแบบดังกล่าว และไม่มีการประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนให้ลงทุนในลักษณะนี้แต่อย่างใด