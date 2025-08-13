พศ.เปิดหลักสูตรจัดการบัญชีวัด หวังปิดช่องโหว่พระทำบัญชีพลาดจนผิด กม.

จากกรณีคำสั่งจากสำนักนายกรัฐมนตรี ปูพรมตรวจบัญชีวัดทั่วประเทศ กำลังเขย่าระบบการเงินของวัดอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน บางพื้นที่เกิดแรงสั่นสะเทือนจนมีพระสังฆาธิการใน 2 จังหวัด ตัดสินใจลาออกจากตำแหน่ง เพราะเกรงว่าการทำบัญชีผิดพลาดอาจกลายเป็นความผิดทางกฎหมายได้นั้น
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ได้เร่งเปิดหลักสูตร การจัดการบัญชีวัดอย่างมีมาตรฐาน ให้พระสงฆ์จากทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดกว่า 60 แห่งเข้าร่วม ซึ่งเป็นครั้งแรกที่บัญชีวัดถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นวาระแห่งชาติ และถูกสอนอย่างเป็นระบบ ไม่ใช่แค่การเก็บใบเสร็จหรือบันทึกยอดเงิน แต่คือการสร้างกลไกตรวจสอบภายในวัดเอง
