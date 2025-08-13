ข่าวปลอม อย่าแชร์! เตือน ปชช.อพยพ หลังชายแดนไทย-กัมพูชาตึงเครียด ไม่เป็นความจริง

จากที่มีการเผยแพร่เรื่อง กองทัพบกประกาศเตือนให้ประชาชนเร่งอพยพออกจากพื้นที่ หลังสถานการณ์ชายแดนไทยและกัมพูชา กลับมาตึงเครียดอีกครั้งนั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบโดย เพจกองทัพภาคที่ 2 พบว่า เป็นข้อมูลเท็จ
กองทัพบก ยืนยันว่า สถานการณ์ชายแดนตลอดแนวกองกำลังสุรนารี อยู่ในภาวะปกติ มีการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ ยังไม่มีการปะทะ หรือสู้รบแต่อย่างใด จึงขอให้ประชาชนอย่าได้ตื่นตระหนก
