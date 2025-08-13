"บิ๊กเต่า" คาดปม "หมอบี" เกี่ยวข้องเงินบริจาควัดพระบาทน้ำพุ ชัดเจนสัปดาห์นี้

วันนี้ (13 ส.ค.) พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เปิดเผยความคืบหน้ากรณีการตรวจสอบ นายเสกสันน์ ทรัพย์สืบสกุล หรือ หมอบี และความเกี่ยวข้องกับเงินบริจาคของวัดพระบาทน้ำพุ โดยยืนยันว่า เจ้าหน้าที่กำลังเร่งทำงานอย่างเต็มที่ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย
ทั้งนี้ การสืบสวนมีความคืบหน้าไปมาก และมีการเรียกประชุมหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสรุปแนวทางการทำงาน ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนภายในสัปดาห์นี้หรือสัปดาห์หน้า
ส่วนของขั้นตอนต่อไป เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการพิจารณาอย่างรอบคอบว่าจะเข้าไปตรวจสอบภายในวัดหรือไม่ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบและความเสื่อมเสียใดๆ แก่วัดนั้นรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ย้ำว่า เรื่องนี้ยังไม่ถูกสรุปว่าเป็นคดีความหรือเข้าข่ายฉ้อโกงใดๆ เนื่องจากยังอยู่ในขั้นตอนของการรวบรวมข้อมูล โดยยืนยันว่าผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้กำชับให้เร่งดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อให้เกิดความชัดเจนโดยเร็วที่สุด
