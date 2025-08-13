xs
xsm
sm
md
lg

"พุทธิพงษ์"ชี้สุภาพบุรุษใช้ไม่ได้กับโจร ไม่คุ้มค่าถ้าต้องแลกกับชีวิตทหารไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โพสต์เฟซบุ๊กวานนี้ ระบุว่า คำว่าสุภาพบุรุษใช้ไม่ได้กับโจร… และไม่คุ้มค่า ถ้าต้องแลกกับชีวิตของทหารไทย