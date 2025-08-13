“วรงค์”แนะ“ภูมิธรรม”อย่าหยุมหยิมคิดเล็กคิดน้อยกรณี ทภ.2 ขอรับบริจาคลวดหนามหีบเพลง

นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ประธานพรรคไทยภักดี โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า #ภูมิธรรมต้องไม่คิดเล็กคิดน้อย
ต่อกรณีที่นายภูมิธรรม ให้สัมภาษณ์สื่อเรื่องกองทัพภาคที่ 2 โพสต์ขอรับการสนับสนุนลวดหนามหีบเพลง นายภูมิธรรม กล่าวว่า ถ้าขาดจริงๆ บอกมา เรามีงบประมาณให้อยู่แล้ว และเกรงว่าประชาชนจะไม่เข้าใจ
ผมคิดว่านายภูมิควรจะทำใจให้ใหญ่กว่านี้ อย่าไปหยุมหยิม คิดเล็กคิดน้อยเรื่องแค่นี้ จริงอยู่ถ้าการร้องขอ ตามขั้นตอน ในระบบราชการนั้นต้องใช้เวลานาน ที่สำคัญเรื่องลวดหนามหีบเพลง ไม่ใช่เรื่องใหญ่โต ที่ต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก ได้เร็วก็ยิ่งดี การขอความร่วมมือจากประชาชน ไม่น่ามีอะไรเสียหาย และการพูดของนายภูมิธรรม เหมือนไปตำหนิแม่ทัพ ทำให้เสียกำลังใจเปล่าๆ
ที่สำคัญคุณรู้ไหมว่า นี่คือภาวะสงคราม ผมเชื่อว่า ประชาชนคนไทยพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับกองทัพ ในการปกป้องอธิปไตยของชาติ ส่วนที่นายภูมิธรรมเกรงว่า การมาขอรับบริจาคจากประชาชน เกรงว่าประชาชนจะไม่เข้าใจ
ผมบอกได้เลยว่า ลำพังแค่เรื่องลวดหนามหีบเพลงที่กองทัพภาคที่2ขอรับบริจาคจากประชาชนไม่มีใครติดใจ หรือคิดเรื่องไม่ดีต่อรัฐบาลหรอก ส่วนเรื่องที่คิดไม่ดีมีเยอะแยะ เช่นคลิปเสียง การไปประชุมหยุดยิง การให้สัมภาษณ์ที่ไม่จริงจังต่อเขมร ตลอดจนท่าทีที่ไม่มีภาวะผู้นำของคุณมากกว่า ที่ทำให้ประชาชนรู้สึกไม่ดีและไม่เข้าใจ