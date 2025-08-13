กองทัพภาคที่ 2 โพสต์ขอรับบริจาคลวดหนามหีบเพลง เหตุเร่งเสริมความมั่นคงป้องกันอธิปไตย

เพจกองทัพภาคที่ 2 โพสต์ระบุว่า ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อพี่น้องประชาชน ตามที่กองทัพภาคที่ 2 ขอรับการสนับสนุนลวดหนามหีบเพลงที่ผ่านมานั้น
ลวดหนามหีบเพลง มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการลดความเสี่ยงต่อชีวิตและความปลอดภัยของกำลังพลในพื้นที่ปฏิบัติการ รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันอธิปไตยของชาติ แต่เนื่องด้วยสถานการณ์ในปัจจุบัน ความต้องการลวดหนามหีบเพลงที่ใช้ สูงกว่ากำลังการผลิตและจัดหา ที่ได้ดำเนินการอยู่
จากความจำเป็นในการเร่งดำเนินการเสริมความมั่นคงในการป้องกันอธิปไตยดังกล่าว กองทัพภาคที่ 2 จึงขอความร่วมมือจากภาคประชาชนที่มีความประสงค์จะสนับสนุนนั้น ได้ร่วมแสดงพลังความสามัคคี โดยส่งเป็นลวดหนามหีบเพลงไปยัง ฝ่ายกิจการพลเรือน กองกำลังสุรนารีโดยตรง
ทั้งนี้ ขนาดลวดหนามหีบเพลงที่ได้ประกาศความต้องการไว้เดิม คือ เส้นผ่าศูนย์กลาง 100 ซ.ม. ซึ่งหาได้ยากในท้องถิ่น จึงสามารถใช้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 90 ซ.ม. แทนได้ และสามารถใช้งานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กองทัพภาคที่ 2 ขอขอบคุณทุกแรงสนับสนุนและความเข้าใจ พร้อมยืนยันว่าจะปฏิบัติภารกิจด้วยความมุ่งมั่นและเต็มกำลัง เพื่อความปลอดภัยของประเทศชาติและความสงบสุขของพี่น้องประชาชนทุกคน