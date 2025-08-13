xs
หุ้นไทยปิดตลาดเช้าบวก 12.74 จุด มูลค่าซื้อขาย 38,467.17 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


บรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยปิดตลาดเช้าอยู่ที่ 1,271.81 จุด ปรับขึ้น 12.74 จุด หรือ 1.01 % มูลค่าซื้อขาย 38,467.17 ล้านบาท