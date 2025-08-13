ศาลอุทธรณ์ตัดสินจำคุก‘ลุงพล’ 26 ปี คดีน้องชมพู่ส่วน'ป้าแต๋น'ยกฟ้อง

จากกรณีเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566 ศาลจังหวัดมุกดาหารสั่งจำคุก นายไชย์พล วิภา หรือ ลุงพล 2 ข้อหา คดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ ฐานประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย และฐานพรากเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีไปเสียจากบิดามารดาโดยปราศจากเหตุอันสมควร
ขณะที่ศาลยกฟ้อง นางสมพร หลาบโพธิ์ หรือ ‘
ป้าแต๋น โดยศาลให้ประกันตัวชั่วคราว นายไชย์พล ใช้หลักทรัพย์ที่ดิน จ.อำนาจเจริญ มูลค่า 780,000 บาท ปล่อยตัวชั่วคราว
ล่าสุด วันนี้ (13 ส.ค.) ศาลมุกดาหารอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 4 โดยศาลอุทธรณ์พิพากษาว่า นายไชย์พล วิภา จำเลยที่ 1 มีความผิดทั้งหมด 3 ข้อหา คือ ฐานฆ่าผู้อื่นโดยเล็งเห็นผล จำคุก 15 ปี , พรากเด็กอายุยังไม่เกิน 15 ปี ไปเสียจากบิดามารดา จำคุก 10 ปี และกระทำการใดๆ แก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชันสูตรพลิกศพเสร็จสิ้น จำคุก 1 ปี รวมจำคุก 26 ปี
ส่วน น.ส.สมพร หลาบโพธิ์ จำเลยที่ 2 พิพากษายกฟ้อง