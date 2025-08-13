xs
"พิชิต"ถาม“ภูมิธรรม”จะฟ้องเขมรกี่โมง หลังจ่อฟ้องนักวิจารณ์เข้าข้างเขมร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายพิชิต ไชยมงคล แกนนำเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย (คปท.) โพสต์ภาพข่าวภูมิธรรมลั่นจ่อฟ้องให้หมด ฉุนถูกวิจารณ์เข้าข้างเขมร-ไล่ให้ตัดขา

นายพิชิต ระบุว่า แล้วจะฟ้องเขมรกี่โมง