รมว.กต.สายตรงถึงเลขาฯ ยูเอ็น - รมว.กต. ญี่ปุ่น ขอให้สอบสวนกัมพูชาละเมิดอนุสัญญา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กองทัพบก ทันกระแส โพสต์ระบุว่า แกไม่รอดแน่ กัมพูชา

นาย มาริษฯ รมว.กต. ต่อสายตรงถึง เลขาฯ UN - รมว.กต. ญี่ปุ่น (ประธาน ออตตาวา)
ขอให้สอบสวนกัมพูชา ละเมิดอนุสัญญา พร้อมขอมาเลเซีย - สิงคโปร์ กดดันกัมพูชาร่วมเก็บกู้ระเบิด