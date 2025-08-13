ทภ.2 วอน ปชช.อย่าตื่นตระหนกข่าวลือเกิดเหตุปะทะอีก ขอให้ติดตามข่าวสารจากช่องทางที่เชื่อถือได้เท่านั้น

เพจกองทัพภาคที่ 2 โพสต์ระบุว่า ตามที่ประเทศไทยและประเทศกัมพูชา ได้บรรลุข้อตกลงหยุดยิงร่วมกัน ในการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (General Border Committee – GBC) ส่งผลให้สถานการณ์ความตึงเครียดบริเวณแนวชายแดนไทย–กัมพูชาได้คลี่คลายลงเป็นลำดับ และปัจจุบันประชาชนได้เดินทางกลับภูมิลำเนาของตนเองเรียบร้อยแล้ว
อย่างไรก็ตาม ในระยะเวลาที่ผ่านมา ได้ปรากฏการเผยแพร่ข่าวสารจากช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ที่ไม่เป็นทางการ โดยมีเนื้อหาระบุว่าจะเกิดเหตุปะทะขึ้นอีก ซึ่งข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นข้อเท็จจริง และอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ความตื่นตระหนก และส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม
เพื่อป้องกันการรับข้อมูลที่คลาดเคลื่อนหรือบิดเบือน ขอให้ประชาชนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสาร และติดตามข้อมูลจากช่องทางอย่างเป็นทางการเท่านั้น เช่น เพจ “กองทัพบก” และเพจ “กองทัพภาคที่ 2” ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงต่อสถานการณ์ในพื้นที่ และสามารถยืนยันข้อเท็จจริงได้อย่างถูกต้อง และทันเวลา