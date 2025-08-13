xs
xsm
sm
md
lg

หุ้นไทยเปิดตลาดบวก 12.13 จุด มูลค่าซื้อขาย 4,476.25 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


บรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยภาคเช้าดัชนีอยู่ที่ระดับ 1,271.20 จุด ปรับขึ้น 12.13 จุด มูลค่าซื้อขาย 4,476.25 ล้านบาท