"นิพิฏฐ์"เชื่อพระส่วนใหญ่ไม่รู้กฎหมาย ชี้ยิ่งท่านมีเมตตาสูง-มีคนใกล้ชิดฉ้อฉลยิ่งผิดพลาดได้ง่าย

นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ อดีต สส.พัทลุง โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า พระส่วนใหญ่ไม่รู้กฎหมายหรอก
-มีข่าวพระภิกษุ โดยเฉพาะเจ้าอาวาสถูกหลอกเรื่องเงินเยอะ เป็นความจริงอย่างหนึ่ง คือ พระไม่รู้กฎหมายหรอก แม้จะมีข้อบัญญัติในทางกฎหมายอาญา ว่า “บุคคลจะแก้ตัวว่าไม่รู้กฎหมายเพื่อให้พ้นจากความรับผิดในทางอาญาไม่ได้” แต่พระที่มีอายุมาก หรือมีเมตตาสูงก็ยิ่งถูกหลอกได้ง่าย
- ผู้รักษากฎหมายจึงต้องเข้าใจเรื่องเหล่านี้บ้าง เพราะอย่างไรก็มีคำกล่าวว่า“ความยุติธรรมอยู่เหนือกฎหมาย” ค้ำอยู่เหมือนกัน
-เคยมีพระชั้นผู้ใหญ่ถูกฟ้องคดี“เงินทอนวัด” เป็นข่าวเสียใหญ่โต แต่ตอนศาลฎีกาพิพากษายกฟ้อง กลับไม่เป็นข่าว พระเจ้าอยู่หัวก็พระราชทานตำแหน่งคืนให้ท่าน
-ผมไม่มีอะไรหรอก เพียงแต่เคยปฏิบัติงานร่วมกับพระอยู่บ้าง ก็พอจะรู้ว่า จริงๆแล้ว พระไม่รู้กฎหมายหรอก ยิ่งท่านมีเมตตาสูง และมีคนใกล้ชิดหรือไวยาวัจกรที่ฉ้อฉล มากด้วยความโลภ พระยิ่งผิดพลาดในทางกฎหมายได้ง่าย/