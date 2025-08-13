"สมชัย"เผย 3 เหตุผลที่ศาลรัฐธรรมนูญ ยังไม่นัดวันวินิจฉัยคดีคลิปเสียง“อุ๊งอิ๊ง”

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โพสต์เฟซบุ๊กวานนี้ ระบุว่า เหตุที่ศาลรัฐธรรมนูญ ยังไม่นัดวันวินิจฉัยคดีคลิปเสียงแพทองธาร
ศาลรัฐธรรมนูญ ให้เวลาส่งเอกสารชี้แจง 15 วันและขยายเวลาให้ส่งคำชี้แจง 2 ครั้ง ครั้งแรก 15 วัน ครั้งที่สอง 5 วัน วันสุดท้ายที่ต้องส่งคำชี้แจง คือ วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2568 ซึ่งนายกได้ส่งในวันดังกล่าว
โดยปกติศาลรัฐธรรมนูญจะมีการประชุมในวันพุธ ดังนั้นพุธที่ 6 สิงหาคม ควรจะมีความคืบหน้าหรือ มีการนัดหมายว่าจะวินิจฉัยคดีดังกล่าวในวันใด แต่จนถึงวันนี้ 12 สิงหาคม ยังไม่ปรากฏข่าวใดๆ
เหตุผล มีทั้งสิ่งที่เป็นข้อเท็จจริง และการคาดเดา ดังนี้
1. วันพุธที่ 6 สิงหาคม 2568 ศาลไม่สามารถนัดประชุมได้ เนื่องจากวันที่ 4-9 สิงหาคม 2568 ตุลาการศาลรัฐธรรมจำนวน 5 คน ได้แต่ นายนครินทร์ นายอุดม (สิทธิฯ) นายนภดล นายอุดม (รัฐฯ) และนายสุเมธ มีภารกิจ นำคณะผู้อบรมหลักสูตร “ข้าราชการศาลฯ ระดับอำนวยการ รุ่นที่ 1” ได้ศึกษาดูงานที่ประเทศอินเดีย
2. คาดเดาว่า การนัดหมายวินิจฉัยน่าจะมีขึ้นในการประชุมวันพุธที่ 13 สิงหาคม 2568 และวันที่นัดหมายอาจเป็น 20 หรือ 27 สิงหาคม 2568 ไม่ควรล่าช้ากว่านั้น เพราะคดีนี้เป็นคดีสำคัญและไม่ควรปล่อยให้ประเทศอยู่ในภาวะมีแต่นายกรัฐมนตรีรักษาการนานเกินไป
3. การดึงเวลาให้ล่าช้าออกไป อาจเป็น การเปิดโอกาสให้แพทองธาร ตัดสินใจลาออกเอง ซึ่งจะทำให้ตัวเองยังมีอนาคตทางการเมือง และ ศาลอาจจะรู้สึกสบายใจมากกว่าที่ไม่ต้องวินิจฉัย เนื่องจากผู้ถูกร้องเรื่องคุณสมบัติการเป็นรัฐมนตรี เมื่อไม่มีสถานะเป็นรัฐมนตรีแล้วก็สามารถจำหน่ายคดีทิ้ง ไม่ต้องวินิจฉัยให้เป็นประเด็นอะไรอีก
รอดูพรุ่งนี้ จะมีวันนัดหรือไม่