ปีนี้ต่างชาติเที่ยวไทยทะลุ 20 ล้านคนแล้ว กวาดรายได้กว่า 9 แสนล้านบาท

นายสรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 10 สิงหาคม 2568 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาสะสมแล้วทั้งสิ้น 20,197,119 คน สร้างรายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วประมาณ 937,653 ล้านบาท โดยจำนวนนักท่องเที่ยวสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน (2,835,910 คน) มาเลเซีย (2,785,725 คน) อินเดีย (1,426,080 คน) รัสเซีย (1,144,105 คน) และเกาหลีใต้ (950,692 คน)
สำหรับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเพิ่มขึ้นในทุกกลุ่มตลาดจากการเดินทางท่องเที่ยวในช่วง Summer holiday และการมีวันหยุดต่อเนื่องในประเทศญี่ปุ่น โดยนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเดินทางเข้ามาเพิ่มขึ้นกว่า 86.33% จากสัปดาห์ก่อนหน้า และขยับขึ้นมาเป็นกลุ่มที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวอันดับที่ 3 จากเดิมในอันดับที่ 5 อีกทั้งนักท่องเที่ยวกลุ่มตลาดระยะไกล (Long haul) เดินทางเข้ามาเพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวกลุ่มตลาดอิสราเอลที่เดินทางท่องเที่ยว หลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติศาสนกิจภายในประเทศในช่วงสัปดาห์ก่อนหน้า ส่งผลให้ภาพรวมในสัปดาห์นี้มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งสิ้น 627,339 คน เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้า 41,529 คน หรือ 7.08% คิดเป็นจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยเฉลี่ยวันละ 89,620 คน
โดย 5 อันดับแรกของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ได้แก่ จีน (102,750 คน) มาเลเซีย (85,622 คน) ญี่ปุ่น (37,611 คน) อินเดีย (35,387 คน) และเกาหลีใต้ (32,320 คน) โดยนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น มาเลเซีย และจีน มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้า 86.33% 10.58% และ 5.55% ตามลำดับ ขณะที่นักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้ และอินเดีย มีการปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้า 12.82% และ 6.68% ตามลำดับ
ส่วนในสัปดาห์ถัดไป คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาทรงตัว โดยมีปัจจัยส่งเสริมการเดินทาง ได้แก่ การปิดภาคเรียนในภูมิภาคยุโรป และภูมิภาคเอเชียตะวันออก อาทิ จีน และญี่ปุ่น การประกาศปี Amazing Thailand Grand Tourism and Sports Year 2025 และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา การมีมาตรการ Ease of traveling ของรัฐบาลที่ช่วยเพิ่มการอำนวยความสะดวกในการเดินทางสู่ไทย การยกเว้นบัตร ตม.6 รวมถึงการกระตุ้นและส่งเสริมให้สายการบินเพิ่มจำนวนเที่ยวบินมากยิ่งขึ้น