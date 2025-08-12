"ทักษิณ"มอบ 2.6 ล้าน จัดบ้านน็อกดาวน์ให้ผู้ได้รับผลกระทบสถานการณ์ชายแดน

นายภูมิธรรม เวชชชัย รองนายกรัฐมนตรีรักษาการ นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และ นางสาวธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นตัวแทนของรัฐบาลรับมอบบ้านเพื่อคนไทย แบบน็อกดาวน์สำเร็จรูป พร้อมครุภัณฑ์ภายในบ้านพัก จำนวน 11 หลัง มูลค่ารวม 2,600,000 บาท จากนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี โดยมี พล.ต.ต.สุรสิทธิ์ สังขพงศ์ เป็นผู้แทนส่งมอบบ้านเพื่อคนไทย ที่อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้ประชาชนผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา และบ้านพักได้รับความเสียหาย ได้พักอาศัยร่วมกัน