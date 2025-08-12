EOD พบทุ่นระเบิด PMN-2 ในเขตไทยเพิ่มอีก 3 ทุ่น จุดเดียวกับ ส.อ.ธีรพล เหยียบ

เพจกองทัพภาคที่ 2 รายงานว่า จากเหตุการณ์ที่ ส.อ.ธีรพล เพียขันที สังกัด กองร้อยทหารพรานที่ 2610 ทำการลาดตระเวนบริเวณ ฐานปฏิบัติการจุบตะโมก อยู่ทางตะวันตก ปราสาทตาเหมือนธม อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ ได้ประสบเหตุเหยียบทุ่นระเบิด PMN-2 ได้รับบาดเจ็บสาหัส
กองทัพภาคที่ 2 ได้ดำเนินการส่งหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิด และพิสูจน์หลักฐาน เดินทางลงพื้นที่เกิดเหตุบริเวณฐานปฏิบัติการจุบตะโมก พื้นที่ปราสาทตาเหมือนธม เข้าไปเก็บหลักฐานเพิ่มเติม เพื่อนำพิสูจน์ทราบ
ล่าสุด ผลการพิสูจน์ 100% เป็นทุ่นระเบิด PMN-2 เพิ่มเติม 3 ทุ่น ซึ่งอยู่ในสภาพใหม่ พร้อมใช้งาน ไม่ใช่ของเก่า และอยู่ในเขตอธิปไตยของไทย