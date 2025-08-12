"อนุสรณ์"โต้ข่าวลือ"แพทองธาร"จ่อชิงลาออกก่อนศาล รธน.ตัดสิน

นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกระแสข่าว น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม จะลาออกก่อนที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกรณีคลิปเสียงสนทนากับสมเด็จฯ ฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา ว่า พรรคเพื่อไทยไม่เคยทราบข้อมูลนี้ หรือไม่เห็นสัญญาณใดๆ ว่านายกรัฐมนตรีจะลาออกก่อนคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ต้องยอมรับว่า บางครั้งในโลกทางการเมือง กระแสข่าวแบบนี้เกิดขึ้นได้ แต่ที่สำคัญข้อเท็จจริงคือ นายกรัฐมนตรีเดินหน้าทำงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนต่อไป ซึ่งข่าวลือหรือกระแสข่าวที่ปล่อยออกมาจะเร็วกว่าความจริง แต่สุดท้ายความจริงจะถึงก่อนเสมอนั่นคือ นายกรัฐมนตรีไม่ลาออก
เมื่อถามว่า พรรคเพื่อไทยได้มีการคุยอะไรเกี่ยวกับคดีของนายกรัฐมนตรีหรือไม่ นายอนุสรณ์ กล่าวว่า ตนคิดว่าสมาชิกพรรคมั่นใจ และเชื่อมั่นในการทำหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี ส่วนกระบวนการที่จะมีคำตัดสินออกมา ว่าไปตามกระบวนการของศาลรัฐธรรมนูญ และในพรรคเพื่อไทยไม่ได้คุยกันถึงเรื่องนี้ หลักๆ คุยกันเรื่องงบประมาณที่จะเข้าสภา วาระ 2-3 ในวันที่ 13-15 สิงหาคมนี้
เมื่อถามว่า มีการวิเคราะห์ว่าหลังร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2569 ผ่านสภาแล้ว รัฐบาลอาจยุบสภา นายอนุสรณ์ กล่าวว่า ไม่น่ามียุบสภา เพราะสภาไม่ได้ทำอะไรผิด สส. ยังพร้อมทำหน้าที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบ้านเมืองมีปัญหาต้องแก้ไข ทั้งเรื่องภาษีสหรัฐอเมริกา ที่แม้จะเจรจาได้ผลเป็นที่น่าพอใจ แต่ก็ปล่อยไม่ได้ หรือเรื่องเหตุปะทะชายแดนไทย-กัมพูชา ฉะนั้น เวทีสภาก็ยังต้องคงไว้ อายุของสภามี 4 ปี เพิ่งจะถึงครึ่งทาง เราจะยังเดินหน้าทำงานต่อได้อีกมาก ไม่มีความจำเป็นที่จะยุบสภา