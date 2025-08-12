"เศรษฐา"แนะ รมว.ต่างประเทศเดินสายแจงเวทีโลกปมขัดแย้งไทย-กัมพูชา

นายเศรษฐา ทวีสิน อดีตนายกรัฐมนตรี ทวีตข้อความผ่านแอปพลิเคชัน X ระบุว่า "บทบาทประเทศไทยในเวทีโลกเรื่องความขัดแย้งกับกัมพูชา ต้องมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ผ่านการเดินสายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ กล่าวถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และผลกระทบระยะยาวที่จะเกิดขึ้นกับทั้งสองประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องกับระเบิดที่วางโดยกัมพูชา ท่านต้องเดินสายครับ
เรื่องข้อตกลงระหว่างไทยกับกัมพูชาที่ประเทศมาเลเซียสัปดาห์ที่แล้ว เข้าใจว่าหนึ่งในประเด็นที่ยังไม่มีการตกลงคือ ต้องให้ทางฝั่งกัมพูชากู้กับระเบิดที่วางใหม่ในช่วงที่มีปัญหา เรื่องนี้ต้องนำไปเจรจาใหม่ครับ คนที่วางเท่านั้นที่จะรู้ว่าไปกู้ตรงไหน"