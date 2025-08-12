ภูมิใจไทยจี้​ ครม.เยียวยาผู้อพยพจากสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา

นางสาวแนน บุณย์ธิดา สมชัย สส.อุบลราชธานี โฆษกพรรคภูมิใจไทย ฝากถึงคณะรัฐมนตรีถึงมาตรการเยียวยาพี่น้องประชาชนในพื้นที่ 4 จังหวัดอีสานใต้ แม้การปะทะจะสงบลงแล้ว และพี่น้องประชาชนได้เดินทางกลับบ้าน แต่ความเดือดร้อนไม่ได้จบลงไปด้วย มีประชาชนมากกว่า 200,000 คน ที่ต้องอพยพและไม่ได้ประกอบอาชีพ ในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมา พวกเขายังรอมาตรการเยียวยาจากคณะรัฐมนตรี เพราะตอนนี้เห็นเพียงมาตรการเยียวยาผู้ที่เสียชีวิต โดยเฉพาะบ้านของพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเสียหาย
ทั้งนี้ มีคำถามที่มาจากประชาชนว่าหน่วยงานราชการจะช่วยเหลืออย่างไร แม้จะมีการสัมภาษณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จะให้ทางจังหวัดเร่งทำตามระเบียบอย่างเร็วที่สุด แต่วันนี้ถ้าทำตามระเบียบราชการ คงไม่เร็วที่สุด มันมีจังหวะเวลา แต่นี่เป็นเหตุพิเศษไม่ใช่เหตุปกติที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง จึงขอเรียกร้อง อยากปล่อยปละละเลย อย่าเห็นเพียงรายงานบนหน้ากระดาษ ว่าพี่น้องกลับไปแล้ว อย่าลืมว่าพี่น้องขาดรายได้ กลับไปแล้วเขาเจอบ้านที่รับความเสียหาย มีสัตว์ของเขาบาดเจ็บล้มตาย เขาต้องได้รับคำตอบ อย่างรวดเร็ว เขากลับบ้านไป 1 สัปดาห์แล้ว แต่ยังเกิดคำถามที่ค้างคาว่าจะได้รับการช่วยเหลืออย่างไร
นางสาวแนน ยังขอรัฐมนตรี อย่านั่งดูแต่กระดาษ ดูตารางงานของท่านเพียงอย่างเดียว หากลงพื้นที่แล้วก็อยากจะให้รับฟังปัญหาที่เกิดขึ้น และวันนี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาตอบคำถามในเชิงยอกย้อนกัน