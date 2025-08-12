xs
ภูมิใจไทยจี้​ ครม.เยียวยาผู้อพยพจากสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



นางสาวแนน บุณย์ธิดา สมชัย​ สส.อุบลราชธานี โฆษกพรรคภูมิใจไทย ฝากถึงคณะรัฐมนตรี​ถึงมาตรการเยียวยาพี่น้องประชาชนในพื้นที่ 4 จังหวัดอีสานใต้ แม้การปะทะจะสงบลงแล้ว​ และพี่น้องประชาชนได้เดินทางกลับบ้าน​ แต่ความเดือดร้อนไม่ได้จบลงไปด้วย​ มีประชาชน​มากกว่า 200,000 คน ที่ต้องอพยพ​และไม่ได้ประกอบอาชีพ​ ในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมา​ พวกเขายังรอมาตรการเยียวยาจากคณะรัฐมนตรี​ เพราะตอนนี้เห็นเพียงมาตรการเยียวยาผู้ที่เสียชีวิต​ โดยเฉพาะบ้านของพี่น้องประชาชน​ที่ได้รับความเสียหาย

ทั้งนี้ มีคำถามที่มาจากประชาชนว่าหน่วยงานราชการจะช่วยเหลืออย่างไร แม้จะมีการสัมภาษณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จะให้ทางจังหวัดเร่งทำตามระเบียบอย่างเร็วที่สุด แต่วันนี้ถ้าทำตามระเบียบราชการ คงไม่เร็วที่สุด มันมีจังหวะเวลา แต่นี่เป็นเหตุพิเศษไม่ใช่เหตุปกติที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง จึงขอเรียกร้อง อยากปล่อยปละละเลย​ อย่าเห็นเพียงรายงานบนหน้ากระดาษ ว่าพี่น้องกลับไปแล้ว อย่าลืมว่าพี่น้องขาดรายได้ กลับไปแล้วเขาเจอบ้านที่รับความเสียหาย มีสัตว์ของเขาบาดเจ็บล้มตาย เขาต้องได้รับคำตอบ อย่างรวดเร็ว​ เขากลับบ้านไป 1 สัปดาห์แล้ว​ แต่ยังเกิดคำถามที่ค้างคาว่าจะได้รับการช่วยเหลืออย่างไร

นางสาวแนน​ ยังขอรัฐมนตรี​ อย่านั่งดู​แต่กระดาษ​ ดูตารางงานของท่านเพียงอย่างเดียว หากลงพื้นที่แล้ว​ก็อยากจะให้รับฟัง​ปัญหาที่เกิดขึ้น และวันนี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาตอบคำถามในเชิงยอกย้อนกัน